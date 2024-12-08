Дэн Эшуорт покинул пост спортивного директора «Манчестер Юнайтед», хотя проработал на посту всего пять месяцев.

Решение об уходе Эшуорта было принято на встрече с генеральным директором Омаром Беррадой на «Олд Траффорд» после матча с «Ноттингем Форест» (2:3) в субботу. Совладелец «МЮ» Джим Рэтклифф сыграл решающую роль в принятии решения о расставании.

Летом «МЮ» при Эшуорте потратил около 200 млн фунтов, купив Лени Йоро, Мануэля Угарте, Маттейса де Лигта, Нуссаира Мазрауи и Джошуа Зиркзе.

Также сообщается, что Рэтклиффу не понравилось решение Эшуарта поддержать летом Эрика тен Хага. Также Дэн не поддерживал кандидатуру Рубена Аморима, в отличие от Беррады, а хотел Гарета Саутгейта.

В клубе снова бардак, а фанаты в шоке. Вот лучшие комментарии:

📝 «Его похоронил трансфер Зиркзе».

📝 «Эшуорт как январский трансфер: ушел прежде, чем мы успели оценить его влияние».

📝 «Этому клубу конец. Они платили 20 млн за него».

📝 «Вероятно, проблема в бюрократии. Есть 4-5 ключевых директоров, которые сдерживают принятие решений, и его власть фактически ограничена».

📝 «Что за херня происходит с моим клубом».

📝 «Единственное решение проблем «МЮ»:

📝 «Саутгейт сыграл решающую роль в увольнении даже без назначения. Это талант».

📝 «Эра подошла к концу».

📝 «Мы перешли от владельцев, которым нет дела, до владельцев, которые слишком вовлечены. Лучше бы этим клубом управлял ChatGPT».