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Гвардиола очень странно отреагировал на удаление Льюиса с «Пэлас». Пеп намекает на судейский заговор?

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«Манчестер Сити» снова не смог победить в АПЛ, сыграв 2:2 в гостях у «Кристал Пэлас».

Команда уже ближе к вылету из топ-4, чем к первому месту, а Пеп Гвардиола, кажется, потихоньку сходит с ума. Вчера он обсудил с репортером красную карточку Рико Льюиса.

Пеп: «Потому что это Рико».

Репортер: «Извините?»

Пеп: «Это Рико».

Репортер: «Извините, я вас не понял...»

Пеп: «Потому что это Рико».

Репортер: «Вы думаете, он получил желтую карточку потому, что это Рико Льюис?»

Пеп: «Это желтая карточка?»

Репортер: «Нет, я вас спрашиваю: вы думали, это была желтая карточка?»

Пеп: «Это Рико Льюис».

Гвардиола намекает на судейский заговор?

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