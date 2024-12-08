Гвардиола очень странно отреагировал на удаление Льюиса с «Пэлас». Пеп намекает на судейский заговор?

«Манчестер Сити» снова не смог победить в АПЛ, сыграв 2:2 в гостях у «Кристал Пэлас».

Команда уже ближе к вылету из топ-4, чем к первому месту, а Пеп Гвардиола, кажется, потихоньку сходит с ума. Вчера он обсудил с репортером красную карточку Рико Льюиса.

Пеп : «Потому что это Рико».

Репортер : «Извините?»

Пеп : «Это Рико».

Репортер : «Извините, я вас не понял...»

Пеп : «Потому что это Рико».

Репортер : «Вы думаете, он получил желтую карточку потому, что это Рико Льюис?»

Пеп : «Это желтая карточка?»

Репортер : «Нет, я вас спрашиваю: вы думали, это была желтая карточка?»

Пеп : «Это Рико Льюис».

Гвардиола намекает на судейский заговор?