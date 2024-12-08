Гвардиола очень странно отреагировал на удаление Льюиса с «Пэлас». Пеп намекает на судейский заговор?
«Манчестер Сити» снова не смог победить в АПЛ, сыграв 2:2 в гостях у «Кристал Пэлас».
Команда уже ближе к вылету из топ-4, чем к первому месту, а Пеп Гвардиола, кажется, потихоньку сходит с ума. Вчера он обсудил с репортером красную карточку Рико Льюиса.
Пеп: «Потому что это Рико».
Репортер: «Извините?»
Пеп: «Это Рико».
Репортер: «Извините, я вас не понял...»
Пеп: «Потому что это Рико».
Репортер: «Вы думаете, он получил желтую карточку потому, что это Рико Льюис?»
Пеп: «Это желтая карточка?»
Репортер: «Нет, я вас спрашиваю: вы думали, это была желтая карточка?»
Пеп: «Это Рико Льюис».
Гвардиола намекает на судейский заговор?
- Я потанцевать хочу
- Ты идиот?
- Я что не могу потанцевать?
- Ты идиот?
- Я не могу потанцевать?
- Ты идиот!
Здоровья Пепу...