Звезда «Вест Хэма» Антонио попал в жуткую аварию. Подробности неизвестны, но в 2019-м он разбил дорогущий Ламборджини в костюме снеговика

«Вест Хэм» сообщил, что Микаил Антонио попал в жуткую автомобильную аварию.

Состояние футболиста неизвестно - его отправили в больницу.

Также неясно при каких условиях произошла авария. Но это не первый подобный случай, случившийся с Антонио.

Накануне Рождества 2019-го игрок разбил свой Lamborghini Huracan стоимостью более 242 тысячи фунтов стерлингов. Странный факт: Антонио был за рулем в костюме снеговика.

Без комментариев.

Как это произошло? Антонио объяснил:

«Вообще-то была скользкая дорога. Но машина хорошо ведет себя на поворотах. Я ехал где-то 30-35 миль в час.

Я не тормозил на повороте, поверив, что впишусь. Но меня занесло и я втопил по тормозам.

Худшее, что вы можете сделать на льду - нажать на тормоза, потому что вы просто ускоряетесь. Потом я помню только дым. Думал, что машина взорвется, но это были подушки безопасности. Пришлось выпрыгнуть».