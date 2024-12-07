💰 Маску предложили вложиться в английский футбол. Клуб вы точно не угадаете 😲

Американские инвестиции в клубы английской футбольной лиги становятся все более популярными.

Идея потратить состояние добралась и до Илона Маска. Но не ему самому, а одному предприимчивому эксперту по финансам в английском футболе.

Доктор Роб Уилсон считает, что у него есть идеальное предложение для Маска:

«Если Илон Маск хочет стать владельцем футбольного клуба, то «Челтнем Таун» – чрезвычайно интересная перспектива, особенно для рынка США. Миллионы людей за океаном любят британскую культуру, особенно Средней Англии.

У нас есть красивые холмы на заднем плане, ипподром, впечатляющая история. Это отличная перспектива».

Добавим, что Маск изъявлял желание стать владельцем футбольного клуба. Это случилось в августе 2022 года, когда он раздумывал на приобретением «Манчестер Юнайтед». Правда, потом миллиардер сказал, что это была шутка.

Напомним, состояние Маска оценивается в $262 млрд.