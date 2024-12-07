💰У Роналду есть частный самолет за 73 миллиона: что внутри и сколько Криш тратит на полеты?

Не секрет, что у Криштиану Роналду есть частный самолет. Его Gulfstream G650 с дальностью полета в 7500 миль стоит примерно 73 млн долларов. А что внутри?

На сайте simpleflying раскрыли подробности. В салоне могут разместиться до 19 пассажиров.

В самолете тихий салон с системой подачи свежего воздуха, снижающий негативный эффект от смены часовых поясов.

Роналду тратит около 1,9 млн долларов в год на 20 часов полета. Если бы он летал 400 часов в год, это обошлось бы ему в $2 995 763, согласно Liberty Jet.

Криш зарабатывает в «Аль-Насре» 215 миллионов долларов в год.