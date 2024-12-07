Добрые дела Винисиуса, которые будто не хотят замечать. Вот куча примеров

Винисиус часто становится объектом критики, но за пределами футбольного поля его поступки говорят сами за себя. Это примеры его доброты и человечности, которые медиа предпочитают не замечать.

🤝 После неудачного результата для «Реала» в матче с «Манчестер Сити» (1:1) Винисиус подарил футболку Эдерсону и поздравил Кайла Уокера за великолепную игру.

🤝 Перед игрой Винисиус обошел всю скамейку сборной Мексики, чтобы поприветствовать соперников.

🤍 После матчей Винисиус часто дарит футболки фанатам Реала, выражая благодарность за поддержку.

👏 В матче с «Ливерпулем» он помог Мохамеду Салаху подняться, когда тот упал после его отбора.

❤️ Когда «Леванте» вылетел из Ла Лиги, капитан команды не смог сдержать слез. Винисиус подошел, чтобы обнять и утешить его.

📸 Уделяет время болельщикам, подписывая футболки и делая фотографии.

🎗️ На благотворительном мероприятии Винисиус собрал около €900,000 для помощи детям, нуждающимся в поддержке.

👏 После гола в ворота Баварии он кланялся Тони Кроосу, благодаря за голевую передачу.

❤️ Подарил футболку маленькой девочке, которая расплакалась от счастья.