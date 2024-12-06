За карьеру Ибрагимович собрал коллекцию клубов. Он назвал еще один, в котором хотел бы сыграть

Экс-форвард Златан Ибрагимович, который уже завершил карьеру и стал советником президента «Милана», поиграл во многих странах и многих клубах. Он радовал фанатов «Мальме», «Аякса», «Ювентуса», «Интера», «Милана», «Барселоны», «ПСЖ», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Манчестер Юнайтед». Но была одна топ-лига, до которой швед не добрался.

В интервью Sports Illustrated Ибрагимовича спросили, не рассматривает ли он возможность переезда в Германию.

«Футбол в Германии – выдающийся», – сказал он. – Мне нравятся тамошние стадионы, потому что они всегда заполнены до отказа».

«Играть за такой клуб, как «Бавария», конечно, было бы неплохо, просто из-за истории клуба и его игроков. Для меня «Бавария» – один из пяти крупнейших клубов мира. Я очень восхищаюсь немецким футболом и национальной сборной».

«Они не могли позволить себе меня (смеется). Но нет, если честно, возможности переехать туда никогда не было. Это было бы здорово, но у судьбы были другие планы».

Вряд ли Златан переживает, что не сыграл в Бундеслиге, но при этом очевидно, что хотел бы некоторое время побыть игроком «Баварии».