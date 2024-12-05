🫣🔞 «Сити» выложил ну очень интимного Доку в соцсетях. Фанаты не поняли 😳
Официальный аккаунт «Манчестер Сити» отжигает в соцсетях.
Видимо, «горожане» не привыкли так долго ждать победы и...потеряли контроль. Хотя, кто знает, может чемпионы хотят отвлечь всеобщее внимание от проблем Пепа Гвардиолы?
С помощью Жереми Доку.
Сразу к реакциям соцсетей.
💭 «WTF?!!!!!»
💭 «Довольно серьезный».
💭 «Этот парень больше, чем трофейная комната «Арсенала».
💭 «Ребята, я вижу то же самое, что и вы?»
💭 «Манчестер Сити» не может выигрывать игры и превращается в OnlyFans».
💭 «Что я скажу жене?»
💭 «Удалите это».