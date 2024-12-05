🫣🔞 «Сити» выложил ну очень интимного Доку в соцсетях. Фанаты не поняли 😳

Официальный аккаунт «Манчестер Сити» отжигает в соцсетях.

Видимо, «горожане» не привыкли так долго ждать победы и...потеряли контроль. Хотя, кто знает, может чемпионы хотят отвлечь всеобщее внимание от проблем Пепа Гвардиолы?

С помощью Жереми Доку.

Сразу к реакциям соцсетей.

💭 «WTF?!!!!!»

💭 «Довольно серьезный».

💭 «Этот парень больше, чем трофейная комната «Арсенала».

💭 «Ребята, я вижу то же самое, что и вы?»

💭 «Манчестер Сити» не может выигрывать игры и превращается в OnlyFans».

💭 «Что я скажу жене?»

💭 «Удалите это».