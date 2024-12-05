Три претендента на титул АПЛ, наследник Месси и самый дорогой защитник всех времен. Кто летом станет свободным агентом?

В 1995 правило Босмана изменило футбольный мир, а самого бельгийского футболиста сделало бессмертным.

С тех пор прошло девятнадцать лет и его наследием активно пользуются многие футболисты. К примеру, так было с Робертом Левандовским, Андреа Пирло, Солом Кэмпбеллом и даже Лионелем Месси. В ближайшее время, а именно в январе, к этому списку имеют возможность присоединиться новые топовые игроки: Трент Александер-Арнолд, Вирджил ван Дейк, Мохамед Салах и другие.

С 1 января все они могут вести переговоры с другими клубами, так как их контракты истекают всего через полгода. Салаха отправляют в «ПСЖ», Трента − в «Мадрид», а что будет с Ван Дейком пока не ясно.

До этого времени остался всего месяц. Самое время посмотреть на то, как могли бы выглядеть команды, составленные из потенциальных свободных агентов.

Мануэль Нойер; Трент Александер-Арнолд, Вирджил ван Дейк, Джонатан Та, Альфонсо Дэвис; Мохамед Салах, Кевин Де Брюйне, Йозуа Киммих, Райан Шерки; Доминик Калверт-Льюин.

Андрей Лунин; Дензел Дюмфрис, Харри Магуайр, Виктор Линделеф, Ферлан Менди; Лерой Сане, Томас Парти, Эйнджел Гомес, Неймар; Джонатан Дэвид.

Алекс Мерет; Кайл Уокер-Питерс, Оливье Боскальи, Эрик Дайер, Серхио Регилон; Пауло Дибала, Андре-Франк Замбо-Ангисса, Шон Лонгстафф; Каллум Уилсон.

Некоторые команды получились неполноценными из-за нехватки качественных игроков на важные позиции, но в общем можно составить впечатление о том, футболисты какого уровня летом могут найти новые клубы за бесплатно. Кажется, что если сделать микс из этих составов и поставить хорошего тренера, то команда смогла бы претендовать на победу в ЛЧ.