«В Южной Америке все по-другому. Здесь футбол - это религия». Депай зажигает в Бразилии и восхищается фанатами 🔥

Нападающий «Коринтианса» Мемфис Депай сравнил футбольную энергетику в Европе и Южной Америке.

Голландец, имеющий опыт выступления в «Манчестер Юнайтед», «Барселоне», «Атлетико» и «Лионе», отметил колоссальную разницу в культуре боления.

«В Южной Америке все по-другому. Европейские болельщики великолепны, я играл в таких больших городах, как Манчестер и Барселона, на стадионах, где собирается 100 тысяч человек. Знаете, там очень хорошая атмосфера.

Но я чувствую, что в Латинской Америке другая энергетика: у них больше энергии, они более страстно относятся к жизни. То, как они живут... Это не только футбол... Хотя футбол здесь - это религия. И меня это впечатляет», - сказал Депай.

Напомним, Депай в сентябре перешел на правах свободного агента в «Коринтианс». Мемфис отлично стартовал в Бразилии, набрав 6+1 результативных действий в 10 матчах.

Кстати, вчера голландец забил шикарный мяч со штрафного удара. Видели?