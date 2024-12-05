Нагельсманн потроллил сборную Испании. Тренер не может забыть руку Кукурельи

Евро-2024 закончилось практически полгода назад, а главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна до сих пор не отпускает момент, который стоил его команде вылета из турнира (проиграли в дополнительное время 1:2).

Тогда в четвертьфинале немцы играли с испанцами и после удара Джамала Мусиалы мяч попал в выставленную Марком Кукурельей руку. Энтони Тэйлор посчитал, что она была в естественном положении и пенальти не поставил. Позже это решение признали ошибочным.

На днях Нагельсманн выполнял обязательства перед немецкой футбольной федерацией и провел тренировку для парней не старше 15 лет. На видео попал момент, в котором Юлиан объяснял, важность уверенной игры в штрафной и к чему может привести ошибка.

Вот что сказал тренер сборной Германии: «Пенальти, игра рукой и всякое такое, только если ты не Испания, где правило гандбола не существует ».

Это далеко не первый раз, когда Нагельсманн обращается к тому травмирующему опыту. Не так давно Германия потеряла в Лиге нации очки в игре с Венгрией после пенальти, который назначили в добавленное ко второму тайму время. Тренер лютовал на послематчевой пресс-конференции.

«Я спросил арбитра, видел ли он матч с Испанией, но он не понял о чем я говорю. Для меня это совсем не игра рукой. Робин [Кох] отворачивается и прижимает руки к телу. Я бы никогда не назначил пенальти. Я также считаю безумием, что ВАР отправил судью к монитору.

Даже при 47 замедленных повторах действие всегда выглядит одинаково. По нормальному, ВАР должен сказать: пускай игра продолжается. Это явно было неправильное решение. Мне интересно, что УЕФА опубликует по этому поводу через четыре месяца (отсылка к тому, что решение по Кукурелье появилось только осенью, − прим.)».