Помните Оскара? Бросил «Челси» ради Китая, спустя 8 лет уходит из лиги и расплакался из-за местных фанатов

Некоторые футбольные болельщики уже могли забыть, но до трансферного бума Саудовской Аравии похожая ситуация была в Китае. Местная лига решила привлечь к себе внимание и пошуметь на мировом рынке, забрав из Европы несколько серьезных игроков.

К примеру, из «Зенита» за 58 млн евро взяли Халка, Оскар из «Челси» обошелся в 60 млн, Карлос Тевес пришел практически за бесплатно − 10,5 млн. Были еще громкие и дорогие внутренние трансферы, а всего летом 2016 года китайские клубы потратили 543 млн евро. Для сравнения в это же трансферное окно, но в 2024-м − 793 тысячи.

Больше всех тогда удивил Оскар. Бразилец провел не лучший сезон за «Челси», ему на тот момент было всего 25 лет − золотой возраст для футболиста. Однако хавбек решил заработать и согласился стать игроком «Шанхай Порт». «Синие» получили за него круглую сумму, а сам футболист − солидную зарплату. По слухам, по последнему контракту, как главной звезде лиги, ему платили 450 тысяч в неделю или 21,6 млн евро в год.

Оскар оставался последним напоминанием того далекого 2016 года и вот договор с бразильцем решили не продлевать. По последнего матча игрок попрощался с местными фанатами, которые зарядили в ответ кричалку «Оскар, оставайся». Игрок растрогался и заплакал.

Вот как отреагировали на видео в комментариях:

💭 В конце концов, он остался без 450 тысяч чистыми. Я бы тоже плакал.

💭Не знаю, думаю, в Китае ему, возможно, понравилось. Это похоже на довольно доброе видео с искренними эмоциями.

💭 Люди просто не приемлют мысли о том, что кто-то может испытывать искреннюю любовь к китайскому футболу или своей китайской футбольной команде. Люди просто уверены, что все люди фальшивые и занимаются этим только ради денег.

Конечно, Оскар почти наверняка изначально поехал туда за деньгами, но пренебрежительные комментарии здесь, как будто нет никаких шансов, что Оскар действительно наслаждался своим пребыванием там и испытывает страсть к клубу/тысячам болельщиков, для которых он играл на протяжении многих лет, просто смешны

💭 Я бы обязательно посмотрел документальный фильм о его футбольном опыте в Китае. Он не только остался там во время пандемии коронавируса, но и был последним большим игроком, продлившим контракт, несмотря на массовый уход несколько лет назад. Полностью осознаю, что он был одним из самых высокооплачиваемых в истории.

Простая статистика Оскара в Китае впечатляет: 178 игр, в которых он забил 58 голов и отдал 98 голевых передач.