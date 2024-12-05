🤭 «Он постоянно щипается». Иско назвал пять самых сложных соперников в карьере - но вас удивит лишь один 😮

Экс-полузащитник мадридского «Реала» Иско назвал пять сложнейших соперников в карьере.

«Месси. Здесь не о чем долго размышлять. Антуан Гризманн, Неймар... Антонио Рюдигер - он постоянно щипается. Луис Суарес тоже в числе этих игроков», - сказал Иско.

Отметим, что в списке нет нападающих мадридского «Реала», но это и логично, учитывая, что сам Иско выступал за королевский клуб. С Рюдигером испанец мог быть знаком по матчам Лиги чемпионов с «Челси».

Фанаты решили, что Иско неравнодушен к каталонцам.

💭 «Похоже, он мечтал играть за «Барсу».

💭 «Любопытно, что Рюдигер никогда не опровергал все эти обвинения».

💭 «Скучаю по тому «Реалу».

💭 «Он был защитником что ли?»

💭 «Вот что происходит, когда вы проводите большую часть своей карьеры на скамейке запасных, выигрывая трофеи, на которые вы не наиграли».