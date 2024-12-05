Шакири мощно зажигает в «Базеле»: сильным ударом по красивой траектории мимо стенки положил со штрафного

Экс-хавбек «Баварии» и «Ливерпуля» Джердан Шакири летом вернулся в родной «Базель» и вновь обрел себя. Он стабильный игрок старта и постоянно набирает очки.

На счету швейцарца уже пять голов и семь голевых передач и он не собирается останавливается. Последний мяч, забитый в ворота «Сьона» − настоящее сокровище.

Джердан вспомнил, что неплохо исполняет стандарты и у него мощный удар левой. Совместив эти два умения получился шикарный гол, который особенно прекрасен при повторе с камеры из-за спины игрока. Мяч обогнул стенку и лег рядом со штангой. У вратаря как будто совсем не было шансов.

Этот мяч стал первый в кубковой игре «Базеля» против «Сьона». Команды закончили основное время со счетом 2:2, а дальше по пенальти прошла команда Шакири (4:1).