«ПСЖ» И Nike представили коллекцию, посвященную велоспорту🚲 – получилось стильно😎

«ПСЖ» И Nike представили коллекцию, посвященную велоспорту.

Французские гиганты вдохновлялись Тур де Франс. С 1905 по 1967 год Париж увидел 52 финиша гонки и 26 побед французов.

С этой эксклюзивной новой капсульной коллекцией Nike и «ПСЖ» погружаются в мир моды, переосмысливая спортивное наследие столицы.

Каждая вещь напоминает об уникальной связи города с миром велоспорта благодаря палитре цветов и шрифтов, которые перекликаются с теми, что носили велосипедисты в 1950-х годах.

Две эксклюзивных модели Air Max TN дополняют коллекцию.