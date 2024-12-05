«ПСЖ» И Nike представили коллекцию, посвященную велоспорту🚲 – получилось стильно😎
«ПСЖ» И Nike представили коллекцию, посвященную велоспорту.
Французские гиганты вдохновлялись Тур де Франс. С 1905 по 1967 год Париж увидел 52 финиша гонки и 26 побед французов.
С этой эксклюзивной новой капсульной коллекцией Nike и «ПСЖ» погружаются в мир моды, переосмысливая спортивное наследие столицы.
Каждая вещь напоминает об уникальной связи города с миром велоспорта благодаря палитре цветов и шрифтов, которые перекликаются с теми, что носили велосипедисты в 1950-х годах.
Две эксклюзивных модели Air Max TN дополняют коллекцию.