«Я признаю свою вину и прошу прощения». Вальверде извинился перед фанатами и одноклубниками после матча с «Атлетиком»

В прошедшем матче Ла Лиги между «Атлетиком» и «Мадридом» команда Карло Анчелотти снова потеряла очки.

«Сливочные» уступили 1:2 в том числе из-за ошибок Килиана Мбаппе и Феде Вальверде – француз снова не реализовал пенальти, а уругваец привез на своей половине.

Феде начал смещаться назад рядом со штрафной «Мадрида» и не смог сделать хороший пас на Асенсио. Гурусета после перехвата выбежал на убойную позицию и четко пробил низом с правой ноги.

После окончания игры Феде обратился к болельщикам и попросил прощения за фатальную ошибку.

«Сегодня мы понесли тяжелый удар, я признаю свою вину и прошу прощения у моих одноклубников и у болельщиков. Я знаю, что это футбол и такое может происходить, мне это не чуждо, и я не хочу отказываться выражать себя из-за ошибки, которую совершил. Впереди нас ждет длинный путь, и, я уверен, много радости».

Товарищи по команде поддержали Феде в комментариях.

Килиан Мбаппе: «Всегда с тобой».

Лукас Васкес: «Всегда с тобой, красавчик».

Джуд Беллингем: «Не нужны никакие извинения – мы проигрываем и побеждаем всегда вместе».

Винисиус: «Мы тебя любим».