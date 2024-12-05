«Проблема не в позиции...» Ротен объяснил, почему у Мбаппе не получается в «Реале»

Экс-полузащитник «ПСЖ» Жером Ротен считает, что реальная проблема «Реала» не в Килиане Мбаппе и Винисиусе.

Француз не считает, что Килиан должен играть слева, но его текущая форма - серьезный предмет для беспокойства.

«Реалу» не нужно выбирать между ними. Будущее Килиана Мбаппе в мадридском «Реале». Я по-прежнему убежден, что если у вас есть пиковые Винисиус и Мбаппе, то переиграть вас почти невозможно. Это два игрока, которые установили невероятно высокую планку в последние годы. Если они поумерят эго и найдут общий язык, то команда добьется многого.

Им обоим нравится левый фланг, но они не могут играть там вместе. Килиан Мбаппе сильно переориентировался в последние месяцы, но он все еще гораздо более решительный и опасный, если действует слева. Он хорошо освоил эту позицию. Но его также можно грамотно использовать и в центральной зоне.

Но для этого нужно иметь гораздо больший объем забегов, и я обнаружил, что Килиан ленится их делать, из-за чего и платит. Даже если он этого хочет, его тело говорит: «Нет». Ему нужно заново подвести свою физическую форму. Если он освободится от всего груза, то, может быть, скоро мы увидим уровень того Мбаппе.

Проблема не в позиции, а в нынешнем уровне Килиана. Сейчас он не тот игрок, которым был раньше», - заявил Ротен.

Хорошо. А что, если не выйдет?