Топ-клубы ищут опорника. И один есть - в Германии! Гонка за подписание стартует с €50 млн 😲
Крайне интересный инсайд поступает из Германии.
Sky Germany пишет, что 20-летний хавбек франкфуртского «Айнтрахта» Хуго Ларссон заинтересовал сразу три топ-клуба.
Мадридский «Реал», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» могут сделать предложение уже в ближайшее время. Сумма потенциального трансфера может составить более €50 млн.
В текущем сезоне на счету шведа два гола в Бундеслиге. Но не стоит обращать внимание на результативность Хуго, ведь его базовая позиция - опорная зона.
Помимо отличных оборонительных навыков, Ларссон обладает хорошим пасом.
Как думаете, кому из названных клубов стоит рискнуть?
В нарезки попадают забивающие игроки, финтящие игроки, любители разрезающих передач и вратари. Защитные нарезки состоят из эффектных подкатов. В них нет моментов с чтением игры, моментов с отборами мяча, моментов с перехватами мяча, моментов участия в прессинге. Эти вещи понимаются только через просмотр матчей.