Топ-клубы ищут опорника. И один есть - в Германии! Гонка за подписание стартует с €50 млн 😲

Крайне интересный инсайд поступает из Германии.

Sky Germany пишет, что 20-летний хавбек франкфуртского «Айнтрахта» Хуго Ларссон заинтересовал сразу три топ-клуба.

Мадридский «Реал», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» могут сделать предложение уже в ближайшее время. Сумма потенциального трансфера может составить более €50 млн.

В текущем сезоне на счету шведа два гола в Бундеслиге. Но не стоит обращать внимание на результативность Хуго, ведь его базовая позиция - опорная зона.

Помимо отличных оборонительных навыков, Ларссон обладает хорошим пасом.

Как думаете, кому из названных клубов стоит рискнуть?