The Athletic сообщает настораживающие новости из лагеря «Манчестер Сити».

Издание утверждает, что Пеп Гвардиола исчез с радаров руководства и сотрудников клуба. Испанец не отвечает на телефонные звонки. Его местоположение также неизвестно.

Фанаты беспокоятся о состоянии тренера.

💭 «Чувак. Это всего лишь шесть игр. «Арсенал» всю жизнь не может ЛЧ выиграть и ничего».

💭 «Победа вызывает привыкание. Это как сила - как только она у вас есть, вы никогда не захотите ее потерять».

💭 «Он должен понять, что это жизнь. Ты не можешь всегда быть на вершине. Ему стоит кое-чему научиться у Жозе Моуринью».

💭 «Этому парню нужна психологическая помощь».

💭 «Он думает, что его уволят».