Без Ямаля как без рук. Присутствие Ламина на поле в старте – залог успеха «Барселоны»

Вундеркинду «Барселоны» Ламину Ямалю еще не исполнилось восемнадцать лет, а он уже стал системообразующим игроком команды.

Травма голеностопа выключила испанца на несколько матчей. Совпадение ли, что именно в этот момент клуб стал терять очки? Еще более показательно, что за 12 матчей с Ямалем в старте «Барса» пропустила всего 8 мячей, тогда как в 4 играх, когда его не было с первых минут − целых девять.

В этом сезоне Ла Лиги Ламин Ямаль сыграл в 14 матчах, в которых забил 5 мячей и отдал 8 голевых передач.

Его влияние на «Барселону» можно описать через известный мем.