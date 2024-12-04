❗ В шорт-листе «Ливерпуля» четыре кандидата на замену Тренту. Вот их имена

TEAMtalk утверждает, что у «Ливерпуля» есть шорт-лист из четырех футболистов, которые могут заменить Трента Александер-Арнолда.

Если англичанин уйдет в мадридский «Реал», либо же откажется продлевать контракт, то «скаузеры» обратятся к одному из четырех вариантов: Вандерсон («Монако»), Лутсхарел Гертрюйда («РБ Лейпциг»), Джереми Фримпонг («Байер»), Амар Дедич («Ред Булл»).

Новость появилась после статьи The Athletic, в которой цитируются слова Трента о переговорах по новому контракту с «Ливерпулем»: «Я хочу закончить, как минимум, текущий сезон в «Ливерпуле». Главное – это трофеи».

Звучит неуверенно. А что бы вы хотели?