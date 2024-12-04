😢 Пеп, которого мы потеряли. Таким был Гвардиола 32 года назад - можете поверить?
Говорят, что люди не меняются. Но иногда их очень сложно узнать - особенно, если прошло много времени.
В соцсетях вспоминают, каким веселым и беззаботным был Пеп Гвардиола 32 года назад. Тогда ему был 21 год - игровая карьера в «Барселоне» только начиналась.
Что нужно было для счастья? Отцовский пиджак и Хосе Мари Бейкеро (жена).
Фанаты ностальгируют. И не только по Пепу.
💭 «Именно тогда Гвардиола начал работать над концепцией третьей личности».
💭 «Люди были в тысячу раз более свободными и счастливыми, чем сейчас».
💭 «В те времена была свобода и уважение. У людей даже мыслей не было, что какими-то движениями можно кого-то обидеть».
💭 «Там мать Марти Макфлая?»
💭 «Сколько жизни было в Пепе...»
💭 «Пеп на другой стороне палки».