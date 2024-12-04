У Кейна уже минус один потенциальный трофей в этом сезоне: что Харри может выиграть

«Бавария» вчера вылетела с Кубка Германии, проиграв в дополнительное время «Байеру» (0:1).

Харри Кейн не играл, но в очередной раз вылетел с кубкового турнира, это уже в четвертый раз в «Баварии». В прошлом сезоне Кейн с баварцами проиграл в Суперкубке, вылетел из Кубка и ЛЧ. Ну и проиграл чемпионат тому же «Байеру».

Но в этом сезоне шансы на долгожданный трофей еще остаются. И даже очень хорошие: «Бавария» хорошо идет в Бундеслиге, опережая «Айнтрахт» на четыре очка и «Байер» на шесть.

Еще есть Лига чемпионов, где «Бавария» занимает 13-е место в общем групповом этапе, набрав девять очков в пяти матчах. И клубный чемпионат мира, который состоится летом 2025-го.

У Кейна было пять финалов в карьере (+ Евро-2024), проиграл все:

Как думаете, Харри возьмет трофей в этом сезоне?