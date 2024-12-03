У Де Йонга первый гол и ассист в сезоне! На оба результативных действия Френки потребовалось всего 5 минут⚡

«Барселона» на выезде разгромила «Мальорку» (5:1), прервав серию матчей без побед в Ла Лиге.

Одним из героев прошедшей встречи стал Френки де Йонг. Он появился на поле на 72-й минуте встречи, заменив Дани Ольмо.

Голландец забил четвертый гол в матче и сделал результативную передачу, которую Пау Виктор превратил в пятый гол команды Флика. Причем на оба результативных действия Де Йонгу потребовалось всего пять минут!

Френки не забивал за «Барсу» с 24 февраля и матча с «Хетафе» (4:0). В этом сезоне для голландца завершившийся матч стал десятым.

После игры одноклубник Де Йонга Рафинья заявил: «Френки заслужил успех, потому что много работает. Мы в раздевалке его очень любим».

Болельщики тоже поддержали голландца в комментариях:

💬«Этот парень слишком хорош».

💬«Король вернулся!».

💬«А я вообще никогда в нем не сомневался!».

💬«Френки – игрок мирового класса».

💬«Он принял трансферные слухи близко к сердцу».