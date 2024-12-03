🚨«Золотой мяч» Рафинье!». Бразилец выводит «Барсу» вперед в матче с «Мальоркой» — болельщики не скупятся на похвалу

Рафинья вернул «Барселоне» лидерство в матче с «Мальоркой». Бразилец реализовал пенальти на 55-й минуте встречи после того, как Мохика зацепил Ямаля, вышедшего один на один с вратарем. Арбитр указал на точку, Рафинья не сомневался и пробил в правый от себя нижний угол!

Рафинья снова забил на 74-й минуте после шикарной диагональной передачи того же Ламина Ямаля!

У бразильца шикарная статистика в этом сезоне: 16 голов (11 в чемпионате за «Барсу»), 10 ассистов в 21 матче.

Болельщики не скупятся на похвалу:

💬«Золотой мяч» Рафинье!».

💬«Рафинья нереально проводит сезон, главное, чтобы он смог доиграть его на таком же высоком уровне!».

💬«Рафинья легко сделает 20 голов в этом сезоне в Ла Лиге!».

💬«​Рафинья — первый игрок, создавший более 50 моментов в Ла Лиге в этом сезоне».

💬«Теперь мы точно увезем домой три очка».

💬 «Рафинья — величайший бразильский футболист!».