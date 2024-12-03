Семейный портрет💕: Месси и Антонелла представили новую коллекцию Adidas – любуемся их гармоничной парой

Аdidas запустил новую коллекцию спортивных комплектов adidas Essentials, созданную из мягких тканей для ежедневного комфорта.

А звездная пара Лео Месси и Антонелла Рокуццо приняла участие в семейной фотосессии для adidas.

Капсула включает в себя ряд базовых вещей со спортивной эстетикой колор-блок. Вещи из новой линейки отлично подходят для повседневных ситуаций, для общения с семьей и друзьями или для путешествий.

«Я очень рада стать лицом новой кампании adidas Sportswear, рада присоединиться к семье adidas, которая играет такую ​​большую роль в карьере Лео и в жизни нашей собственной семьи на протяжении многих лет.

За последние годы я очень полюбила спортивные образы, особенно в повседневной жизни. В них удобно посещать стадионы, поддерживать Лео и моих мальчиков, путешествовать. Здорово, что в новой коллекции такие удобные и красивые модели», - говорит Антонелла.