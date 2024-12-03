Гакпо становится важным игроком «Ливерпуля» — помогает девушка: она бухгалтер, у пары уже есть ребенок

Коди Гакпо легко вписался в систему Арне Слота в «Ливерпуле», регулярно забивает и проводит отличный сезон.

В личной жизни у парня тоже все хорошо. Его девушка Ноа ван дер Бий — бухгалтер и младший специалист в Cachet Models, компании, которая сотрудничает с «ПСВ», бывшим клубом Гакпо.

Пара начала встречаться еще в 2020 году.

Ноа всегда поддерживает своего парня. Она постоянно посещает матчи «Ливерпуля» и сборной Голландии. Кстати, у пары уже есть ребенок.

Ван дер Бий окончила Avans University of Applied Sciences в городе Бреда, где получила степень в области менеджмента.