📹 Промах игрока «Юниона» лишил болельщиков четырех стаканов напитка. Они даже не сразу поняли, что произошло 😂

Прошлый четверг в Лиге Европы выдался для «Твенте» очень неудачным. К ним в гости приехал представитель Бельгии «Юнион» и выиграл, забив в матче единственный мяч.

Но еще хуже было трем болельщикам домашней команды, которые пострадали от откровенно плохого удара норвежского хавбека гостей Матиаса Расмуссена. Он хотел наказать вышедшего из ворот вратаря, но послал мяч слишком сильно. Тот улетел в сторону трибун, ударился несколько раз о землю и выбил из рук болельщика два стакана пенного или колы. Другой фанат пытался показать футбольные навыки, облил пивом друга и облился сам.

После игры этот момент показал экс-хавбеку «Твенте» Тео Янссену и попросили прокомментировать то, что он увидел. Было сложно, ведь это очень комичный повтор.

«Это... это просто много невезения. Одна большая неудача и вторая тоже. Он просто смотрит и вопрошает: «Что вообще произошло?» Но в левой руке у него еще немного осталось».

Этим троим точно будет, что вспомнить.