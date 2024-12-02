Кто-то из игроков возвращается, кто-то пропускает весь сезон: заглянули в лазарет «Реала»🤕

Травмированные футболисты «Реала» начинают возвращаться в команду. Против «Хетафе» в выходные уже сыграл Родриго , восстановившись от мышечной травмы.

4 декабря по середине недели «Мадрид» ждет встреча с «Атлетиком» на «Сан-Мамес». Карло Анчелотти сможет рассчитывать на помощь Орельена Тчуамени – француз уже оправился от растяжения связок лодыжки, которое получил в матче с «Миланом» 5 ноября.

Последней жертвой в «Реале» стал Эдуардо Камавинга . Он получил разрыв бицепса бедра левой ноги в поединке против «Ливерпуля» и пропустит 2-3 недели.

Винисиус получил аналогичную травму в матче с «Леганесом», и его цель – восстановиться к финалу Межконтинентального кубка, который состоится 18 декабря в Катаре.

17 декабря будет ровно год, как Давид Алаба получил тяжелую травму колена – разрыв крестообразных связок на левой ноге. Восстановление получилось тяжелым и затяжным, всего несколько дней назад австриец начал работать с мячом. Ожидается, что он вернется в команде в конце

Остаток сезона точно пропускают Эдер Милитао и Дани Карвахаль. У испанца разрывы связок и подколенного сухожилия, на восстановление потребуется год. А у бразильца разрыв передней крестообразной связки правого колена, все то же самое у него было 15 месяцев назад, но на другой ноге. Эдер также вернется в будущем сезоне.