Бывший партнер Роналду по команде говорил Кришу, что ненавидит его. Но за что?

Пауло Дибала, игравший с Криштиану Роналду в «Ювентусе», поделился историей, как он признался португальцу, что ненавидел его.

Криш подошел поговорить с Пауло, а тот рассказал: «В детстве я ненавидел тебя».

Португалец не ожидал такого признания, но Пауло объяснил, что он вырос, наблюдая за игрой Лео Месси, поэтому Роналду был для него «врагом» на поле.

«Мы посмеялись над этим, у нас всегда были хорошие отношения», – сказал Дибала.

Оба игрока покинули «Юве» перед стартом сезона 2021/2022. Криштиану вернулся в «МЮ», а Дибала стал игроком «Ромы», где играет до сих пор.