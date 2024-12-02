Бывший партнер Роналду по команде говорил Кришу, что ненавидит его. Но за что?
Пауло Дибала, игравший с Криштиану Роналду в «Ювентусе», поделился историей, как он признался португальцу, что ненавидел его.
Криш подошел поговорить с Пауло, а тот рассказал: «В детстве я ненавидел тебя».
Португалец не ожидал такого признания, но Пауло объяснил, что он вырос, наблюдая за игрой Лео Месси, поэтому Роналду был для него «врагом» на поле.
«Мы посмеялись над этим, у нас всегда были хорошие отношения», – сказал Дибала.
Оба игрока покинули «Юве» перед стартом сезона 2021/2022. Криштиану вернулся в «МЮ», а Дибала стал игроком «Ромы», где играет до сих пор.
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