В прошедшую субботу «Вест Хэм» уступил на своем поле «Арсеналу» 2:5 в 13-м туре АПЛ.

На лондонском стадионе произошла массовая драка между болельщиками. На видео попала группа фанатов, горячо спорящих другом, когда «Вест Хэм» проигрывал 0:4. Затем один болельщик нанес удар кулаком в лицо другому, сразу же получив удар в ответ. Этот эпизод послужил началом потасовки.

Стюарды быстро прибыли на место происшествия и увели людей с места инцидента.

«Вест Хэм» со своей стороны уже принял меры: «Клуб осведомлен об инциденте и будет работать над установлением личности нарушителей. Все лица будут переданы полиции, и им будет наложен запрет на посещение стадиона, а также на поездки на выездные матчи клуба. На нашем стадионе нет места подобному поведению».

Матч закончился со счетом 2:5: первые четыре гола забили футболисты «Арсенала» – Габриэл, Троссард, Эдегор и Хавертц, но хозяева поля сумели ответить им двумя мячами – это сделали Уан-Биссака и Эмерсон. Финальную точку в матче с пенальти поставил Букайо Сака.