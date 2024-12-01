🤯 У Салаха 61 результативное действие в матчах с топ-5 АПЛ. Знаете, кто пострадал больше всех? 😲
Если Мохамед Салах не гений, то кто?
У египтянина 61 голевое действие в АПЛ против команд топ-5.
Сегодня Салах оформил 1+1 в матче с «Манчестер Сити», но это лишь капля в море огорчений фанатов сильнейших английских клубов.
Тем не менее, любимый «клиент» Мохамеда - вовсе не «горожане», а «Манчестер Юнайтед», опережающий конкурентов как по числу пропущенных мячей, так и по голевым передачам.
Реакция соцсетей.
💭 «Настоящий король».
💭 «Кто-то видел его в матче с «Мадридом»?
💭 «Игрок больших матчей».
💭 «Как фанат «Челси», я уважаю Салаха... Рад знать, что когда-то он играл за нас».
💭 «Манчестер Юнайтед» - большой клуб?»
Ps: отдельное спасибо , что не упомянули 7 - 0