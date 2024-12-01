😠 «Его просят стать девяткой за три-четыре месяца. Это невозможно». Анелька защитил Мбаппе и объяснил, почему Килиан так плох ☝️

Легенда французского футбола Николя Анелька высказался о сложностях адаптации Килиана Мбаппе в мадридском «Реале». Он видит схожие проблемы, что были у него самого.

«Глядя на Мбаппе, я вижу себя 25 лет назад. Ему нелегко, это его первый опыт за границей. Он приходит в клуб, который выиграл все. Он им не так уж и нужен был в этом году. На его месте есть Винисиус, который доминировал во всем в течение двух сезонов. Они будут терпеливы, потому что Килиану нужно адаптироваться к новой позиции.

Проблема в том, что все думают, будто вингеру легко стать девяткой. Но это совершенно другая позиция. Он играет только девятку в течение всего года. Игра вингера и Мбаппе – это скорость и наличие пространства. Когда вы играете девятку, то постоянно находитесь спиной к воротам с двумя парнями позади вас. Меняя клуб, страну, стадион, товарищей по команде... его просят стать девяткой через три-четыре месяца. Это невозможно. Мы должны подождать. Вы не уважаете эту позицию. Он не может стать девяткой в одночасье», – заявил экс-нападающий мадридского «Реала» Николя Анелька.

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