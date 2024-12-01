Вратарь «Питерборо» подарил сопернику шикарный гол: поскользнулся на ровном месте, а затем потерял ворота и врезался в сетку

Второй раунд Кубка Англии стоит смотреть хотя бы ради того, чтобы насладиться большим количеством голов и нелепыми привозами.

«Питерборо» и «Ноттс Каунти» выдали голевую феерию − игра завершилась со счетом 4:3, причем мячи команды распределили на начало первого тайма (1:2) и конец второго (3:1). Особенно был хорош последний в матче.

На табло уже была 90+6 минута, судья явно готовился дать финальный свисток, когда вратарь «Питерборо» Николас Билокапич решил взять на себя свободный удар. Австралиец поскользнулся на ровном месте, отдал точный пас на защитника «Ноттс Каунти» Джорджа Эбботта, а тот с фланга по красивой траектории отправил мяч точно в ворота. Как же комично Билокапич пытался спасти ситуацию, что аж потерял ворота и врезался в сетку с внешней стороны.

К счастью для болельщиков «Питерборо», команда на тот момент вела со счетом 4:2 и эта ошибка не позволила сопернику выбить клуб Д3 Англии из кубка.