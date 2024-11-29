От Bentley до Lamborghini: заглянем роскошный в гараж Мохамеда Салаха🏎️

Мохамед Салах — один из самых опасных нападающих в Премьер-лиге. Его контракт с «Ливерпулем» заканчивается этим летом и, по слухам, египтянин готов его продлить, но при условии повышения зарплаты.

А на что нападающий, уже сейчас зарабатывающий 300 000 фунтов в неделю, тратит свои гонорары? Конечно, на дорогое авто.

У Салаха обширная коллекция роскошных машин, поэтому предлагаем заглянуть к нему в гараж:

Bentley Continental GT, 160 тыс. фунтов

Bentley Bentayga, 170 тыс. фунтов

Porsche 911 Turbo S, 180 тыс. фунтов

Lamborghini Aventador, 270 тыс. фунтов

Mercedes-Benz AMG GLE Coupe, от 65 тыс. фунтов

Mercedes-Benz SLS AMG Roadster, от 175 тыс.

Audi Q7, от 67 тыс. фунтов