15 травм с начала сезона: руководство «Реала» начало сомневаться в методах Антонио Пинтуса🤕

Антонио Пинтус – ответственный за физическую подготовку игроков «Реала». И если до недавнего времени работу итальянца превозносили и связывали с успехами команды последних лет, то сейчас ситуация изменилась.

15 футболистов первой команды получили травмы, а Давид Алаба не может восстановиться еще с прошлого сезона. Такое количество повреждений сильно усложнило работу Карло Анчелотти и повлияло на результаты «Мадрида». Некоторые из полученных травм особенно тяжелые. Так Дани Карвахаль и Эдер Милитао не смогут больше выйти на поле в этом сезоне.

Такое положение дел не может не напрягать клуб и его болельщиков, поэтому сейчас все взгляды направлены на Пинтуса. Его жесткие методы физической подготовки начали вызывать сомнение у руководства, болельщиков и даже ряда футболистов.

Однако Антонио Пинтус пользуется поддержкой Карло Анчелотти, тренер убежден, что его соотечественник, которого в раздевалке прозвали «сержант», делает все, чтобы добиться лучшего физического состояния у футболистов в ключевой период сезона, в феврале-марте, когда на кону будут стоять трофеи. В прошлом Пинтус уже доказал свою правоту, когда «Реал Мадрид» был физически лучше своих соперников.

Но если травмы в составе продолжатся, то положение Антонио Пинтуса в клубе станет еще более шатким…

На ваш взгляд, стоит ли продолжать доверять итальянцу? Пишите в комментариях.