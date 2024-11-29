«Милан» подготовил особенную футболку к 125-летию клуба – получилось круто🤩

В сети появились кадры специального комплекта к 125-летию «Милана», а у нас появилась возможность рассмотреть каждую деталь формы.

Новая футболка Puma для «Милана» будет доступна к покупке в декабре.

Футболку отличает классический дизайн с традиционными красными и черными полосами. Особенностью комплекта к 125-летию является то, что Puma использовала первый герб «Милана» (1899 - 1907), актуальный логотип клуба представлен на спине.

На рукаве появляется логотип Puma. На шее внутри футболки есть надпись, посвящение 125-летию клуба.

Футболисты «Милана» выйдут на поле в новой форме уже 15 декабря в матче против «Дженоа».