Разоблачающие фото. Двое журналистов, не поставивших Винисиуса в топ-10 «ЗМ» – болельщики «Барсы»

Вингер мадридского «Реала» Винисиус считался явным фаворитом в борьбе за «Золотой мяч»-2024. Однако награду с минимальным преимуществом получил Родри.

Одна из причин неудачи Винисиуса – журналисты из Финляндии, Намибии и Сальвадора не включили его даже в свои топ-10.

Любопытно, что двое из них — Бруно Порцио (Сальвадор) и Шефени Никодемус (Намибия) — оказались болельщиками «Барселоны». Фанаты откопали подтверждающие фото в соцсетях.

Возможно, именно это объясняет их выбор.