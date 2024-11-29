Алисия Скоулз – папина дочка. Помогает Полу рулить фитнес-центром стоимостью в £500 000

Дочь бывшего полузащитника «МЮ» Пола Скоулза Алисия тоже является звездой спорта, поскольку в настоящее время 23-летняя девушка выступает за клуб нетбольной суперлиги «Лондон Пульс».

В прошлом году Алисия дебютировала за сборную Англии и помогла команде обыграть Южную Африку в Ноттингеме со счетом 2:1.

А теперь Алисия помогает отцу в новом фитнес-клубе. Еще в 2022 году Пол построил новый ультрасовременного тренажерный зал в Олдхэме, родном городе легенды «Юнайтед». Скоулз инвестировал 500 000 фунтов в масштабный проект.

В Инстаграме у нее собралось целых 102 тысячи подписчиков, где она регулярно публикует кадры из своей повседневной жизни.