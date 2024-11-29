«У того, кто поддерживает Мбаппе, IQ, как у мухи». Фанат сжег футболку Килиана после матча «Ливерпуль» – «Реал»🔥
Болельщик мадридского «Реала» пообещал прекратить поддерживать Килиана Мбаппе, опубликовав пост с футболкой француза, охваченной пламенем.
Летом 25-летний Мбаппе на правах свободного агента перебрался из «Пари Сен-Жермен» в столицу Испании. Но ему пока не удалось впечатлить болельщиков своего нового клуба.
В прошедшем матче Лиги чемпионов Мбаппе нажил себе новых проблем, когда не смог реализовать пенальти в ворота «Ливерпуля». Игра закончилась поражением «Реала» 0:2.
После финального свистка один из пользователей социальных сетей заявил, что с него хватит.
«Моим надеждам пришел конец. Я предполагаю, что у любого, кто поддерживает Мбаппе, IQ как у мухи», - подписал пост разгневанный фанат и поджег футболку футболиста.
В текущем сезоне Мбаппе забил семь мячей в 12 матчах Ла Лиги