Он точно играл в футбол? Фердинанд выбрал лучшего центрального защитника – логика Рио может удивить
Легенда «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд в последнее время за любую движуху, потому не стал отказываться, когда ему предложили челлендж «Один из двух». Кого надо было выбрать? Лучшего центрального защитника.
Забегая наперед, можно сказать, что к финальному выбору Рио вопросов нет, но то, как он шел к нему − тут-то они появляются.
− Терри или Варан? − Сколько трофеев у Варана? Четыре. Выберу Варана.
− Варан или Пепе? − Варан.
− Варан или Неста? − Неста.
− Неста или Кьеллини? − Оу. Неста.
− Неста или Стам? − Стам.
− Ван Дейк или Стам? − Уууу. Стам!
− Стам или Фердинанд? − Стам.
− Стам или Пике? − Стам.
− Стам или Мальдини? − Мальдини.
− Мальдини или Рамос? − Мальдини.