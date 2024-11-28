Он точно играл в футбол? Фердинанд выбрал лучшего центрального защитника – логика Рио может удивить

Легенда «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд в последнее время за любую движуху, потому не стал отказываться, когда ему предложили челлендж «Один из двух». Кого надо было выбрать? Лучшего центрального защитника.

Забегая наперед, можно сказать, что к финальному выбору Рио вопросов нет, но то, как он шел к нему − тут-то они появляются.

− Терри или Варан? − Сколько трофеев у Варана? Четыре. Выберу Варана.

− Варан или Пепе? − Варан.

− Варан или Неста? − Неста.

− Неста или Кьеллини? − Оу. Неста.

− Неста или Стам? − Стам.

− Ван Дейк или Стам? − Уууу. Стам!

− Стам или Фердинанд? − Стам.

− Стам или Пике? − Стам.

− Стам или Мальдини? − Мальдини.

− Мальдини или Рамос? − Мальдини.