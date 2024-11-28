«Хайденхайм» потратил на состав в 169 (!!) раз меньше, чем «Челси». Немцы не смогли бы купить ни одного игрока соперников

Перед матчем Лиги конференций между немецким «Хайденхаймом» и английским «Челси» Sky Sport сравнил стоимость состава обоих клубов.

Как считали? В обоих случаях собрали примерный старт «Хайденхайма» и «Челси», а затем взяли трансферную сумму, за которую команды собрали свои составы.

Очевидно, что «синие» дороже соперника, но впечатляет разрыв между двумя клубами − 356,25 млн фунтов против 2,1 млн у немцев. Тем более, что для лондонцев взяли не основу, а смешанный старт.

Получается, что «Хайденхайм» со своим трансферным бюджетом не смог бы себе позволить ни одного игрока соперника. Причем семеро из одиннадцати футболистов команде Бундеслиги достались абсолютно бесплатно − свободными агентами.

У такого разрыва есть логическое объяснение: команда Франка Шмидта только второй сезон проводит в элитном немецком дивизионе, до этого девять лет играя во Второй Бундеслиге, а до этого − в третьей.