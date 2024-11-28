Конор Брэдли шикарным подкатом вырубил Килиана Мбаппе – а мы любуемся его шикарной девушкой😍

Конор Брэдли стал одним из героев прошедшего матча между «Ливерпулем» и «Реалом», когда вырубил Килиана Мбаппе красивым подкатом и спас свою команду от возможного гола.

Больше всех успеху Конора радовалась его девушка – инфлюенсер Риона МаКриш.

Пара не афиширует своих отношений, но их посты в социальных сетях часто пересекаются.

Летом их видели вместе на Сейшалах, а также девушка была замечена на стадионе «Мальорки» на товарняке Испании с Северной Ирландии - вроде очевидно зачем.

Риона учится в университете Манчестера, а также зарабатывает на своем Инстаграм, где у нее более 13 тысяч подписчиков.