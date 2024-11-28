«Люк Шоу может выбыть из строя из-за таких ударов🤣». Аморим устроил потасовку во время тренировки – фанаты «МЮ» в шутку испугались
Рубен Аморим в шутку раздавал пощечины игрокам «Манчестер Юнайтед» на тренировке. Болельщики клуба были рады, что в команду наконец-то вернулась радость, но в то же время умоляли нового босса «быть помягче с Люком Шоу», только восстановившемся после травмы.
💭«Нужно быть осторожнее с Люком Шоу, он может выбыть из строя до конца сезона из-за таких ударов».
💭«Я определенно чувствую, что он сплотит команду».
💭«Аморим больше общается с игроками из-за своего близкого к ним возраста».
💭«Перестань толкать Шоу, ему же больно!».
💭«Этой команде нужно больше взаимопонимания, и Аморим пытается его создать».
💭«Глаз радуется смотреть на такое».
После ничьей 1:1 с «Ипсвичем» Аморим сказал в интервью Sky Sports: «Я просто хочу провести время со своими игроками». Португальский специалист явно привыкает к своей новой роли, и мы верим в его успех.