«Люк Шоу может выбыть из строя из-за таких ударов🤣». Аморим устроил потасовку во время тренировки – фанаты «МЮ» в шутку испугались

Рубен Аморим в шутку раздавал пощечины игрокам «Манчестер Юнайтед» на тренировке. Болельщики клуба были рады, что в команду наконец-то вернулась радость, но в то же время умоляли нового босса «быть помягче с Люком Шоу», только восстановившемся после травмы.

💭«Нужно быть осторожнее с Люком Шоу, он может выбыть из строя до конца сезона из-за таких ударов».

💭«Я определенно чувствую, что он сплотит команду».

💭«Аморим больше общается с игроками из-за своего близкого к ним возраста».

💭«Перестань толкать Шоу, ему же больно!».

💭«Этой команде нужно больше взаимопонимания, и Аморим пытается его создать».

💭«Глаз радуется смотреть на такое».

После ничьей 1:1 с «Ипсвичем» Аморим сказал в интервью Sky Sports: «Я просто хочу провести время со своими игроками». Португальский специалист явно привыкает к своей новой роли, и мы верим в его успех.