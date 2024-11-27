Бэйла спросили про его опыт игры против «Ливерпуля». Гарет ответил филигранно

Пятикратный обладатель Лиги чемпионов в составе «Мадрида» Гарет Бэйл работает на матче с «Ливерпулем» экспертом телеканала TNT Sports. Валлиец завершил карьеру два года назад и довольно долго не возвращался на футбольное поле (с полем для гольфа у него все в порядке).

У Бэйла богатая история взаимоотношений с обоими клубами: 35-летний экс-вингер неоднократно выходил на поле против «Ливерпуля» в качестве игрока «Тоттенхэма».

В 2018 году он вышел со скамейки запасных и дважды забил за «Мадрид» в финале Лиги чемпионов, что принесло победу над «красными», причем один из этих голов залетел после потрясающей бисиклеты.

Перед началом матча Гарета спросили о том, какие воспоминания остались у него от игры против «Ливерпуля».

«На «Энфилде» у меня не лучший послужной список, − начал он. − Но я побеждал, когда это было важно».

Статистика валлийца на домашней арене «Ливерпуля» действительно печальная − ноль побед. В сезоне-2010/11 его «Тоттенхэм» победил здесь со счетом 2:0, но тогда у Бэйла была травма лодыжки.