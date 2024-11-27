📸Хавбек «Жироны» с метра не попал в ворота Худякова. Его удар оценили в 0,98 xG 🤯

Очередной тур Лиги чемпионов подарил новую сенсацию. Австрийский «Штурм», ворота которого защищает российский вратарь Даниил Худяков, дома обыграл «Жирону» − 1:0.

У обладателей третьего места прошлого розыгрыша Ла Лиги был шанс на 23-й минуте выйти вперед. Игроки «Штурма» очень сильно прижались к своим воротам, а близко к вратарю находилось по четыре футболиста от каждой команды.

Хавбек »Жироны» увидел на дальней штанге коллегу Ивана Мартина и пропихнул ему мяч между кучей ног своих и чужих. Испанцу оставалось только подставить свою, что он и сделал. Правда, настолько неудачно, что мяч улетел над перекладиной.

Видео из-за отсутствия телеправ показать не можем, но скриншот точно передаст всю боль «Жироны» и облегчение защитников «Штурма».

Этот промах Мартина система оценила в 0,98 xG. Действительно, проще было забить, чем нет.