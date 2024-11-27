«Они меня даже мату учат!» Беллингем признался, что в «Мадриде» его превращают в бразильца

Незадолго до начала матча против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов хавбек «Мадрида» Джуд Беллингем попал в руки журналистам TNT Sports. Так мы узнали, что оказался в сетях бразильской группировки и теперь находится под их влиянием.

Вот список всех бразильцев, которые играют за «Мадрид»: Эдер Милитао, Винисиус Жуниор, Родриго и Эндрик. Столько же в команде французов − Менди, Тчуамени, Камавинга и Мбаппе.

«Раньше отец мне всегда говорил о Роналдо. Теперь я с ним знаком. Их [великих бразильцев] так много, тот же Кака... Они настолько хороши, что их футбол никогда не умрет, повторы можно посмотреть на YouTube. Бразилия − великое благословение для игры. Она не вызывает ничего, кроме уважения.

Мои бразильские одноклубники? Удивительно, но я чувствую себя больше бразильцем, чем англичанином (смеется). Они каждый день учат меня все новым и новым плохим словам на португальском. Только не Бобби, он учит меня только хорошим (смеется)».