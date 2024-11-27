Вот чего точно никогда не будет у Роналду. Самые безумные выходы фанатов на улицу ради Месси. Было 4 миллиона за раз!

Болельщики вряд ли когда-то перестанут сравнивать Лео Месси и Криштиану Роналду. Их отъезд из топ-лиг только способствовал поискам новых призм для сравнения величия. Вот одна из самых необычных.

Криштиану гораздо популярнее в соцсетях, но Месси, кажется, король улиц. Фанаты отмечают, что только ради него готовы выходить на одну площадь сотни тысяч человек. Даже если не увидят кумира.

Примеры самых безумных образовавшихся фанатских баз Месси.

За четыре часа до матча сборной Аргентины.

Китайцы узнали о визите Месси.

В Аргентине узнали, что Месси ужинает в местном ресторане.

Примерно четыре миллиона человек вышли на улицы Буэнос-Айреса после победы Аргентины на ЧМ-2022.

Китайский альпинист взял в горы футболку Месси и показал ее на высоте 8611 метров.

Свадьба в Индии.

Силхет, Бангладеш.

Керела, Индия.

Антарктика.

Лиссабон, Португалия.

Лондон, Англия.

Сан-Паулу, Бразилия.

Индонезия.

Ванкувер, Канада.

Мексика.