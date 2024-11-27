💖😍 У Френки де Йонга самая милая жена в футболе: они вместе с детства, она играла в хоккей на траве

Френки де Йонг проходит непростой период в «Барселоне» - травмы, мало игрового времени, критика фанатов и слухи об уходе каждое лето.

Но главная поддержка игрока никуда не делась, именно в статусе футболиста «Барселоны» он женился и стал отцом. Микки Кимени – супруга Френки де Йонга, ей 26 лет, она на год младше Френки.

Пара познакомилась в Тилбурге, когда Френки учился играть в футбол в детской команде «Виллем II», Кимени в том же клубе занималась хоккеем на траве.

Встречаться пара начала в 2014 году.

В ноябре 2023 года у пары родился первенец Майлз.