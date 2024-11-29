Чего ждать от «Ливерпуль» – «Сити», сработает ли «МЮ», почему «Арсенал» такой яркий. Кого брать в АПЛ: разбор всех матчей тура

Дедлайн – 23:00 мск в пятницу.

Главное перед 13-м туром АПЛ для фэнтези : разбираем все игры, чтобы быть готовыми ко всему.

«Брайтон» – «Саутгемптон»

«Саутгемптон» неплохо сыграл с «Ливерпулем» в прошлом туре, но все равно у них очень много проблем в обороне, а «Брайтон» в четырех последних домашних матчах забивал как минимум два мяча.

Лучшие варианты: Жоао Педро , Дэнни Уэлбек , Каору Митома , Жоржиньо Рюттер . Составы знать будем, выбрать кого-то из атаки «Брайтона» будет проще. Педро отлично выглядит после травмы, Уэлбек как будто чуть сдал.

Стоит задуматься: у «Брайтона» дальше отличный отрезок, ждут «Фулхэм», «Лестер», «Кристал Пэлас» и «Вест Хэм». Как минимум один игрок из команды обязателен.

«Брентфорд» – «Лестер»

«Брентфорд» забил 18 мячей в домашних матчах – лучшие в лиге. А «Лестер» в гостях лишь один раз побеждал и пропустил 14 мячей.

Лучшие варианты: Йоан Висса в прошлом туре имел два голевых момента, а в прошлой домашней игре сделал дубль. Бриан Мбемо не так эффективен, как в начале сезона, но с таким соперником будет полезен и в такой форме. Из защиты Итан Пиннок и Натан Коллинз наиболее надежные и активные впереди, но дальше календарь тяжелый: «Астон Вилла», «Ньюкасл», «Челси».

Стоит задуматься: «Лестер» уволил главного тренера, это должно позитивно сказаться на команде. Но брать оттуда пока никого не стоит.

«Кристал Пэлас » – «Ньюкасл»

«Пэлас» совсем не забивают дома, лишь три мяча. «Ньюкасл» провел невзрачный матч в прошлом туре (проиграли дома «Вест Хэму» 0:2) и наверняка сделает выводы.

Лучшие варианты: форвард Александер Исак , но с выздоровлением Каллума Уилсона (уже выходил в прошлом туре на замену) его игровое время может чуть сократиться. Они могут выходить и вместе, но тогда Исак перемещается на левый фланг, и атакующий потенциал уже не тот. Льюис Холл был хорош против того же «Вест Хэма», здорово подключался в атаку и подавал угловые.

Стоит задуматься: лучше обойти этот матч, выглядит крайне непредсказуемым.

«Ноттингем Форест» – «Ипсвич»

После отличного отрезка «Форест» проиграл два матча подряд и пропустил шесть мячей. «Ипсвич» был хорош в прошлом туре против «Манчестер Юнайтед» и заслуживал победу.

Лучшие варианты: Крис Вуд в прошлом туре неожиданно оказался на лавке, но Матц Зельс или Ола Айна , если нужны игроки в оборону, стабильны. Правда, дальше «Форест» играть с «Манчестер Сити». У «Ипсвича» Лиэм Делап здорово находит моменты, но пока страдает реализация. Омари Хатчинсон активен в последних матчах, в прошлом туре забил первый раз в сезоне. Лейф Дэвис интересен, потому что за ним стандарты.

Стоит задуматься: задваивать оборону «Фореста» опасно, «Ипсвич» не похож на безнадежную команду, создают моменты регулярно.

«Вулверхэмптон» – «Борнмут»

«Вулверхэмптон» уже четыре матча подряд не проигрывает, в каждом забивал как минимум два. За этот же отрезок «Вулверхэмптон» забил 10 раз, больше всех в лиге, но у них слишком уж хорошая реализация, так как xG – 5,67, почти в два раза меньше. «Борнмут» на своей волне, после побед над «Манчестер Сити» и «Арсеналом» проиграли «Брентфорду» и «Брайтону».

Лучшие варианты: Матеус Кунья мастхэв. Раян Аит -Нури скорее занесет в атаке, чем сыграет на ноль. У Эванилсона из «Борнмута» за последние четыре тура три гола и пять явных голевых моментов.

Стоит задуматься: из-за перебора желтых не будет ключевого игрока «Борнмута» – Энтойна Семеньо. Это, вероятно, скажется на атакующем потенциале.

«Вест Хэм» – «Арсенал»

В прошлом туре «Вест Хэм» провел свой лучший матч, был заряжен и активен, на них вообще не похоже. С возвращением Мартина Эдегора «Арсенал» шикарен, команда заиграла легко и ярко.

Лучшие варианты: Букайо Сака только в трех матчах оставался без результативного действия. Габриэл Магальяэс на неделе забил после углового в Лиге чемпионов. Мартин Эдегор классно обостряет и взаимодействует с Сака. Джеррод Боуэн из «Вест Хэма» не так хорош, как в прошлом сезоне, но со следующего тура против «Лестера» и дальше «Вулверхэмптона» может пригодиться.

Стоит задуматься: даже после крутого матча «Вест Хэма» в прошлом туре команда Микеля Артеты явный фаворит.

«Челси» – «Астон Вилла»

«Челси» уверенно идет по чемпионату, а вот «Вилла» чуть сдала: три матча без побед, за последние четыре тура пропустила девять – это худший показатель в лиге вместе с «Лестером».

Лучшие варианты: Коул Палмер уже три тура без результативных действий, но он приучил, что может занести в любой момент и сразу много. Николас Джексон как будто прибавил в уверенности.

Стоит задуматься: из «Виллы» специально под этот матч вряд ли стоит кого-то рассматривать, тем более на неделе был затратный матч Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Манчестер Юнайтед» – «Эвертон»

«Юнайтед» провел первый матч под руководством Рубена Аморима: было видно, как игрокам сложно сходу привыкнуть к новой схеме и новым требованиям. «Эвертон» не забивает уже три игры подряд.

Лучшие варианты: Амад Диалло очень понравился в прошлом туре, отдал голевую. Бруну Фернандеш против «Ипсвича» был не особо заметен в атаке, но он играет полные матчи и исполняет стандарты. Из защитников самый активный в атаке Диогу Далот . В «Эвертоне» стоит выделить только Дуайта Макнила.

Стоит задуматься: все зависит от «Юнайтед», тренировки и матч в Лиге Европы должны пойти на пользу.

«Тоттенхэм» – «Фулхэм»

Обе команды удивили в прошлом туре, в разные стороны: «Тоттенхэм» разгромил на выезде «Манчестер Сити», а «Фулхэм» пропустил дома от «Вулверхэмптона» четыре.

Лучшие варианты: Сон Хын Мин, Доминик Соланке, Деян Кулусевски, Бреннан Джонсон, Джеймс Мэддисон – любой из них может занести, они даже набрали почти одинаковое количество очков. Рауль Хименес и Алекс Ивоби лучшие за последние четыре тура в «Фулхэме» по ударам (10).

Стоит задуматься: у «Тоттенхэма» выбыл на пару месяцев вратарь Гульельмо Викарио, команда и так была неубедительна в обороне, а сейчас проблем станет больше. И те, и другие играют в атаку, ждем результативный матч.

«Ливерпуль» – «Манчестер Сити»

«Сити» не побеждает уже шесть матчей, сложно вообще в такое поверить. «Ливерпуль» в потрясающей форме, в Лиге чемпионов только что весьма уверенно обыграли «Реал», подходят к матчу фаворитом.

Лучшие варианты: естественно, специально под такой матч никого брать не стоит. Мохамед Салах , безусловно, матсхэв. Эрлинг Холанд в АПЛ страдает от реализации, а вот в Лиге чемпионов сделал дубль.

Стоит задуматься: станет ли «Ливерпуль» той командой, на которую «Сити» максимально соберется, против которой прервет ужасную серию.

Дедлайн 13-го тура – в 23:00 мск в пятницу, 29 ноября . Начнется игрой «Брайтон» – «Саутгемптон».

Фото: East News /Gints Ivuskans / AFP; Gettyimages /Dan Istitene; Spada, Richard Callis/Keystone Press Agency, IMAGO/Conor Molloy/Global Look Press