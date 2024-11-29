Чего ждать от «Ливерпуль» – «Сити», сработает ли «МЮ», почему «Арсенал» такой яркий. Кого брать в АПЛ: разбор всех матчей тура
Дедлайн – 23:00 мск в пятницу.
Главное перед 13-м туром АПЛ для фэнтези: разбираем все игры, чтобы быть готовыми ко всему.
«Брайтон» – «Саутгемптон»
«Саутгемптон» неплохо сыграл с «Ливерпулем» в прошлом туре, но все равно у них очень много проблем в обороне, а «Брайтон» в четырех последних домашних матчах забивал как минимум два мяча.
Лучшие варианты: Жоао Педро, Дэнни Уэлбек, Каору Митома, Жоржиньо Рюттер. Составы знать будем, выбрать кого-то из атаки «Брайтона» будет проще. Педро отлично выглядит после травмы, Уэлбек как будто чуть сдал.
Стоит задуматься: у «Брайтона» дальше отличный отрезок, ждут «Фулхэм», «Лестер», «Кристал Пэлас» и «Вест Хэм». Как минимум один игрок из команды обязателен.
«Брентфорд» – «Лестер»
«Брентфорд» забил 18 мячей в домашних матчах – лучшие в лиге. А «Лестер» в гостях лишь один раз побеждал и пропустил 14 мячей.
Лучшие варианты: Йоан Висса в прошлом туре имел два голевых момента, а в прошлой домашней игре сделал дубль. Бриан Мбемо не так эффективен, как в начале сезона, но с таким соперником будет полезен и в такой форме. Из защиты Итан Пиннок и Натан Коллинз наиболее надежные и активные впереди, но дальше календарь тяжелый: «Астон Вилла», «Ньюкасл», «Челси».
Стоит задуматься: «Лестер» уволил главного тренера, это должно позитивно сказаться на команде. Но брать оттуда пока никого не стоит.
«Кристал Пэлас » – «Ньюкасл»
«Пэлас» совсем не забивают дома, лишь три мяча. «Ньюкасл» провел невзрачный матч в прошлом туре (проиграли дома «Вест Хэму» 0:2) и наверняка сделает выводы.
Лучшие варианты: форвард Александер Исак, но с выздоровлением Каллума Уилсона (уже выходил в прошлом туре на замену) его игровое время может чуть сократиться. Они могут выходить и вместе, но тогда Исак перемещается на левый фланг, и атакующий потенциал уже не тот. Льюис Холл был хорош против того же «Вест Хэма», здорово подключался в атаку и подавал угловые.
Стоит задуматься: лучше обойти этот матч, выглядит крайне непредсказуемым.
«Ноттингем Форест» – «Ипсвич»
После отличного отрезка «Форест» проиграл два матча подряд и пропустил шесть мячей. «Ипсвич» был хорош в прошлом туре против «Манчестер Юнайтед» и заслуживал победу.
Лучшие варианты: Крис Вуд в прошлом туре неожиданно оказался на лавке, но Матц Зельс или Ола Айна, если нужны игроки в оборону, стабильны. Правда, дальше «Форест» играть с «Манчестер Сити». У «Ипсвича» Лиэм Делап здорово находит моменты, но пока страдает реализация. Омари Хатчинсон активен в последних матчах, в прошлом туре забил первый раз в сезоне. Лейф Дэвис интересен, потому что за ним стандарты.
Стоит задуматься: задваивать оборону «Фореста» опасно, «Ипсвич» не похож на безнадежную команду, создают моменты регулярно.
«Вулверхэмптон» – «Борнмут»
«Вулверхэмптон» уже четыре матча подряд не проигрывает, в каждом забивал как минимум два. За этот же отрезок «Вулверхэмптон» забил 10 раз, больше всех в лиге, но у них слишком уж хорошая реализация, так как xG – 5,67, почти в два раза меньше. «Борнмут» на своей волне, после побед над «Манчестер Сити» и «Арсеналом» проиграли «Брентфорду» и «Брайтону».
Лучшие варианты: Матеус Кунья мастхэв. Раян Аит-Нури скорее занесет в атаке, чем сыграет на ноль. У Эванилсона из «Борнмута» за последние четыре тура три гола и пять явных голевых моментов.
Стоит задуматься: из-за перебора желтых не будет ключевого игрока «Борнмута» – Энтойна Семеньо. Это, вероятно, скажется на атакующем потенциале.
«Вест Хэм» – «Арсенал»
В прошлом туре «Вест Хэм» провел свой лучший матч, был заряжен и активен, на них вообще не похоже. С возвращением Мартина Эдегора «Арсенал» шикарен, команда заиграла легко и ярко.
Лучшие варианты: Букайо Сака только в трех матчах оставался без результативного действия. Габриэл Магальяэс на неделе забил после углового в Лиге чемпионов. Мартин Эдегор классно обостряет и взаимодействует с Сака. Джеррод Боуэн из «Вест Хэма» не так хорош, как в прошлом сезоне, но со следующего тура против «Лестера» и дальше «Вулверхэмптона» может пригодиться.
Стоит задуматься: даже после крутого матча «Вест Хэма» в прошлом туре команда Микеля Артеты явный фаворит.
«Челси» – «Астон Вилла»
«Челси» уверенно идет по чемпионату, а вот «Вилла» чуть сдала: три матча без побед, за последние четыре тура пропустила девять – это худший показатель в лиге вместе с «Лестером».
Лучшие варианты: Коул Палмер уже три тура без результативных действий, но он приучил, что может занести в любой момент и сразу много. Николас Джексон как будто прибавил в уверенности.
Стоит задуматься: из «Виллы» специально под этот матч вряд ли стоит кого-то рассматривать, тем более на неделе был затратный матч Лиги чемпионов против «Ювентуса».
«Манчестер Юнайтед» – «Эвертон»
«Юнайтед» провел первый матч под руководством Рубена Аморима: было видно, как игрокам сложно сходу привыкнуть к новой схеме и новым требованиям. «Эвертон» не забивает уже три игры подряд.
Лучшие варианты: Амад Диалло очень понравился в прошлом туре, отдал голевую. Бруну Фернандеш против «Ипсвича» был не особо заметен в атаке, но он играет полные матчи и исполняет стандарты. Из защитников самый активный в атаке Диогу Далот. В «Эвертоне» стоит выделить только Дуайта Макнила.
Стоит задуматься: все зависит от «Юнайтед», тренировки и матч в Лиге Европы должны пойти на пользу.
«Тоттенхэм» – «Фулхэм»
Обе команды удивили в прошлом туре, в разные стороны: «Тоттенхэм» разгромил на выезде «Манчестер Сити», а «Фулхэм» пропустил дома от «Вулверхэмптона» четыре.
Лучшие варианты: Сон Хын Мин, Доминик Соланке, Деян Кулусевски, Бреннан Джонсон, Джеймс Мэддисон – любой из них может занести, они даже набрали почти одинаковое количество очков. Рауль Хименес и Алекс Ивоби лучшие за последние четыре тура в «Фулхэме» по ударам (10).
Стоит задуматься: у «Тоттенхэма» выбыл на пару месяцев вратарь Гульельмо Викарио, команда и так была неубедительна в обороне, а сейчас проблем станет больше. И те, и другие играют в атаку, ждем результативный матч.
«Ливерпуль» – «Манчестер Сити»
«Сити» не побеждает уже шесть матчей, сложно вообще в такое поверить. «Ливерпуль» в потрясающей форме, в Лиге чемпионов только что весьма уверенно обыграли «Реал», подходят к матчу фаворитом.
Лучшие варианты: естественно, специально под такой матч никого брать не стоит. Мохамед Салах, безусловно, матсхэв. Эрлинг Холанд в АПЛ страдает от реализации, а вот в Лиге чемпионов сделал дубль.
Стоит задуматься: станет ли «Ливерпуль» той командой, на которую «Сити» максимально соберется, против которой прервет ужасную серию.
Дедлайн 13-го тура – в 23:00 мск в пятницу, 29 ноября. Начнется игрой «Брайтон» – «Саутгемптон».
Фото: East News/Gints Ivuskans / AFP; Gettyimages/Dan Istitene; Spada, Richard Callis/Keystone Press Agency, IMAGO/Conor Molloy/Global Look Press